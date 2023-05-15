В чём опасность дальнобойных ракет Storm Shadow на Украине Оглавление Что известно о ракетном ударе по Луганску Ракета Storm Shadow: характеристики Тактика ВСУ и применение ракет Storm Shadow Как перехватить ракеты Storm Shadow Первое применение ракет на Украине состоялось через пару дней после анонсирования поставок этого вооружения. Теперь эксперты анализируют её эффективность и пытаются выявить слабые места. 142418 142418 Испытания крылатых ракет Storm Shadow. Обложка © Shutterstock

11 мая стало известно, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. На следующий день ВСУ впервые применили эти ракеты по гражданским объектам, выбрав в качестве цели мирный Луганск и нарушив тем самым своё же обещание не применять никакое вооружение по мирным жителям.

Что известно о ракетном ударе по Луганску

Представители ЛНР заявили, что вечером 12 мая во время празднования Дня независимости республики по Луганску были применены британские крылатые ракеты Storm Shadow. Под удар попали завод "Полипак" и мясокомбинат "Милам".

Утром 13 мая по территории промзоны в районе Луганской академии внутренних дел имени Дидоренко был нанесён похожий удар.

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александра Перенджиева, удары мотивированы желанием Киева отомстить России за освобождение ЛНР.

— Обратите внимание, ранее Луганск, в отличие от Донецка, не подвергался массированным обстрелам. После того как мы объявили летом прошлого года об освобождении ЛНР, Украина хотела отомстить России. И теперь отомстила, — отметил эксперт.

Согласно украинским источникам, Киев получил от Британии только первую партию крылатых ракет Storm Shadow — примерно 200 единиц — и в ближайшее время может получить вдвое больше. В других источниках о количестве дальнобойных боеприпасов, полученных Киевом, не сообщается.

Ракета Storm Shadow: характеристики

Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, которую производит концерн MBDA. Storm Shadow ("Штормовая тень") — британское обозначение, французский вариант звучит как SCALP-EG.

Storm Shadow разработана на базе крылатой противоракеты Apache, только вместо суббоеприпасов несёт боеголовку. Согласно открытым источникам, ВСУ могли использовать для удара по Луганску экспортный вариант с дальностью до 250–300 километров. У военных экспертов свои данные.

— Тут не совсем понятно. По моим данным, авиационный вариант имеет 560 километров дальности, если сделают наземный — дальность может вырасти втрое. То есть это прямая угроза, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что дальность полёта Storm Shadow составляет в среднем от 450 до 900 километров. Скорость полёта — 0,8–0,95 числа Маха.

В ракете используется боеголовка типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge), масса которой 450 килограммов. Общая масса ракеты составляет 1,3 тонны.

Но уникальной ракету Storm Shadow делает другая особенность.

— Ракеты сделаны по технологии пониженной радиолокационной заметности. Корпус выполнен из композитных материалов, затрудняющих её обнаружение, — уточнил Алексей Леонков.

Носителями Storm Shadow выступают самолёты F-16, Tornado, Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen. С учётом того что у ВСУ нет в наличии западной лётной техники, они могли использовать модернизированную версию Су-24 или МиГ-29.

Примечательно, что удар по Луганску 12 мая помимо Storm Shadow наносился и другой ракетой, применение которой раскрывает истинную тактику ВСУ в будущие недели и месяцы.

Тактика ВСУ и применение ракет Storm Shadow

— С этими двумя ракетами Storm Shadow летела ракета AGM-160 MALD (об их поставках на Украину официально не сообщалось. — Прим. Лайфа), которую американцы разработали как комплекс радиоэлектронной борьбы. Она может работать в трёх режимах: имитировать крылатую ракету, имитировать тактический истребитель и прикрывать радиоэлектронным полем те ракеты, которые летят с ней. Мало того что у Storm Shadow пониженная заметность, так плюс к этому помехи, которые её маскируют. Не каждая РЛС сможет определить, сколько летит ракет и летят ли они вообще, — объяснил Алексей Леонков.

Информация подтверждается найденными рядом с местом удара по территории завода "Полипак" обломками ADM-160 MALD.

Как перехватить ракеты Storm Shadow

В первую очередь интересуют меры противодействия ракетам Storm Shadow. А для этого нужно, чтобы противоракетные системы различали саму ракету и ракету-приманку ADM-160 MALD.

— С ними бороться можно. Помогут современные комплексы РЛС и современные комплексы РЭБ, которые могут подавить ракету-приманку. Несмотря на то что на ADM-160 MALD рэбовское оборудование, она по мощности достаточно ограничена, — рассказал Алексей Леонков.

По его словам, сочетание РЭБ с современными ЗРК будет закрывать все направления. А что делать с французско-британской ракетой?

— Storm Shadow помогут обнаружить и перехватить современные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3", — резюмировал эксперт.

Специалисты подчёркивают, что американские РСЗО HIMARS тоже поначалу представляли опасность. ВСУ там также использовали комбинированную тактику, посылая вместе с хаймаровскими боеприпасами MLRS/GMLRS выстрелы из обычных РСЗО вроде "Точки-У". С течением времени российские системы ПВО научились различать их и стали массированно сбивать ракеты от HIMARS. Ещё один пример — умные бомбы GLSDB, ранее считавшиеся неуязвимыми, которые ВС РФ научились перехватывать.

Авторы Евгений Жуков