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16 мая, 18:33

На Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги

На Украине могут запретить работу уличных веб-камер во время воздушной тревоги, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. По его словам, сейчас российские военнослужащие могут в онлайн-режиме наблюдать работу систем ПВО Незалежной.

"Когда есть работа противовоздушной обороны, когда есть угроза утечки информации, думаю, что органы военных администраций подкорректируют, чтобы синхронизированно как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", сказал он в эфире одной из радиостанций.

Также, добавил Игнат, "поработать" нужно с частными учреждениями и предпринимателями, которые установили у себя такие камеры.

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Лайф писал, что на Украине заставили извиниться девушку, которая сняла и выложила в Сеть работу киевских систем ПВО. По некоторым данным, именно её кадры являются доказательством уничтожения американского ЗРК Patriot российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

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Shutterstock

Матвей Константинов
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