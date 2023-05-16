На Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги

На Украине могут запретить работу уличных веб-камер во время воздушной тревоги, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. По его словам, сейчас российские военнослужащие могут в онлайн-режиме наблюдать работу систем ПВО Незалежной.

"Когда есть работа противовоздушной обороны, когда есть угроза утечки информации, думаю, что органы военных администраций подкорректируют, чтобы синхронизированно как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", — сказал он в эфире одной из радиостанций.