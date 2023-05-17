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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 04:46
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Уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ракетой "Кинжал" получилось благодаря воздушной засаде

РИА "Новости": МиГ-31К "Кинжалом" уничтожил Patriot в Киеве из воздушной засады

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве уничтожил носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К из воздушной засады. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, этому поспособствовала скорость гиперзвуковой ракеты. Боевые расчёты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем, добавил он. Скоростные характеристики "Кинжалов" позволяют достигать военных объектов на Украине за считаные минуты.

Украинцы затравили жену "киевского Эскобара", которая показала видео работы Patriot, уничтоженного ВС РФ
Украинцы затравили жену "киевского Эскобара", которая показала видео работы Patriot, уничтоженного ВС РФ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударом "Кинжала" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об уникальности этих гиперзвуковых ракет.

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Артур Лапсаков
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