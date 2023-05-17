Уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ракетой "Кинжал" получилось благодаря воздушной засаде

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве уничтожил носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К из воздушной засады. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, этому поспособствовала скорость гиперзвуковой ракеты. Боевые расчёты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем, добавил он. Скоростные характеристики "Кинжалов" позволяют достигать военных объектов на Украине за считаные минуты.