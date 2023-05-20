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19 мая, 21:54

Украинские войска выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты вечером 19 мая

Вечером 19 мая украинские военные выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Атака была совершена в 21:20 с "северо-запада в направлении населённого пункта Мариуполь". Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Стало известно окончательное решение о дальнейшей судьбе "Азовстали"

Стало известно окончательное решение о дальнейшей судьбе "Азовстали"

Ранее стало известно, что в Мариуполе в районе старого аэропорта, который находится в юго-западной части города, прогремело несколько взрывов.

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t.me / "ДНР Онлайн"

Оксана Попова
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