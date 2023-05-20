Украинские войска выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты вечером 19 мая
Вечером 19 мая украинские военные выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Атака была совершена в 21:20 с "северо-запада в направлении населённого пункта Мариуполь". Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
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