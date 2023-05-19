Стало известно окончательное решение о дальнейшей судьбе "Азовстали"

На месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе появится технопарк и это решение окончательное. Об этом РИА "Новости" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. План будет разработан после разминирования территории.

"Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить её в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить", — сказал Хуснуллин.