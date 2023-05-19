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19 мая, 04:09

Стало известно окончательное решение о дальнейшей судьбе "Азовстали"

Хуснуллин: На месте "Азовстали" будет построен технопарк

На месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе появится технопарк и это решение окончательное. Об этом РИА "Новости" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. План будет разработан после разминирования территории.

"Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить её в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить", — сказал Хуснуллин.

На "Азовстали" украинские националисты пытали людей на электрическом стуле

На "Азовстали" украинские националисты пытали людей на электрическом стуле

Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая прошлого года. Катакомбы комбината долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов.

Обложка ©

Flickr / Chad Nagle

Анатолий Симоненко
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