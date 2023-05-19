Стало известно окончательное решение о дальнейшей судьбе "Азовстали"
Хуснуллин: На месте "Азовстали" будет построен технопарк
На месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе появится технопарк и это решение окончательное. Об этом РИА "Новости" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. План будет разработан после разминирования территории.
"Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить её в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить", — сказал Хуснуллин.
Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая прошлого года. Катакомбы комбината долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов.
Flickr / Chad Nagle