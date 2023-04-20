На "Азовстали" украинские националисты пытали людей на электрическом стуле
Украинские националисты, находясь на комбинате "Азовсталь", пытали мирных жителей при помощи электрического стула. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Пыточная украинских националистов на "Азовстали". Видео © Телеканал "Звезда"
Известно об этом стало во время разминирования территории металлургического завода. Этим сейчас активно занимаются российские сапёры. Пыточную они нашли в одном из подвалов "Азовстали". Своих жертв националисты сажали на стул, подключали к ним клеммы и надевали на них противогаз с заглушённой фильтрующей коробкой, чтобы перекрыть кислород.
Ранее Лайф писал, что боец украинского батальона "Азов"* получил 20 лет тюрьмы за убийство жительницы Мариуполя, которая упрекнула его в грубости.
*Запрещённая в России террористическая организация.