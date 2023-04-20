На "Азовстали" украинские националисты пытали людей на электрическом стуле

Известно об этом стало во время разминирования территории металлургического завода. Этим сейчас активно занимаются российские сапёры. Пыточную они нашли в одном из подвалов "Азовстали". Своих жертв националисты сажали на стул, подключали к ним клеммы и надевали на них противогаз с заглушённой фильтрующей коробкой, чтобы перекрыть кислород.