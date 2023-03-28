Бойца "Азова" приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство упрекнувшей его жительницы Мариуполя

Боец украинского батальона "Азов"* получил 20 лет тюрьмы за убийство жительницы Мариуполя, которая упрекнула его в грубости. Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ, а также опубликовали кадры допроса.

Азовец осуждён за убийство жительницы Мариуполя. Видео © t.me / Следком

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего национального батальона "Азов"* Национальной гвардии Украины Дмитрия Смития... Суд приговорил Смития к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в тексте.

Следствие установило, что весной 2022 года военнослужащие "Азова" разместились на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. Одна из жительниц пришла к ним и предложила еду. Смитий отказался и приказал ей уйти, толкнув в спину прикладом автомата. Женщина вернулась на следующий день, обвинила азовцев в грубости и сказала, что город освободят российские военные. За это Смитий застрелил её.

"Я ей высказал претензии, чтобы она сюда не приходила, потому что у нас с ней уже был конфликт. Это меня обозлило, и я решил её убить. Сделал один выстрел ей в спину, после чего она умерла", — рассказал он на допросе.

Ранее боевик украинского нацбатальона "Азов" Вадим Гуменюк с позывным Флит рассказал, как издевался и расстреливал гражданских. Одному из них он отрезал ухо.