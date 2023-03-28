ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 13:47
4621

Бойца "Азова" приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство упрекнувшей его жительницы Мариуполя

Боец украинского батальона "Азов"* получил 20 лет тюрьмы за убийство жительницы Мариуполя, которая упрекнула его в грубости. Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ, а также опубликовали кадры допроса.

Азовец осуждён за убийство жительницы Мариуполя. Видео © t.me / Следком

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего национального батальона "Азов"* Национальной гвардии Украины Дмитрия Смития... Суд приговорил Смития к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", говорится в тексте.

Следствие установило, что весной 2022 года военнослужащие "Азова" разместились на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. Одна из жительниц пришла к ним и предложила еду. Смитий отказался и приказал ей уйти, толкнув в спину прикладом автомата. Женщина вернулась на следующий день, обвинила азовцев в грубости и сказала, что город освободят российские военные. За это Смитий застрелил её.

"Я ей высказал претензии, чтобы она сюда не приходила, потому что у нас с ней уже был конфликт. Это меня обозлило, и я решил её убить. Сделал один выстрел ей в спину, после чего она умерла", рассказал он на допросе.

Военный суд заочно арестовал двух командиров "Азова" за пытки и убийства российских военных
Военный суд заочно арестовал двух командиров "Азова" за пытки и убийства российских военных

Ранее боевик украинского нацбатальона "Азов" Вадим Гуменюк с позывным Флит рассказал, как издевался и расстреливал гражданских. Одному из них он отрезал ухо.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar