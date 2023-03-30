Опубликованы жуткие татуировки пленных бойцов "Азова"

Находящиеся в российском плену бойцы украинского нацбатальона "Азов"* показали татуировки, которыми они "украшали" себя и которые объединяли их в одну касту. Фотографии публикует "Лента.ру" в статье об истории возникновения карательного подразделения.

Татуировки бойцов "Азова". Фото © "Лента.ру"

Татуировки бойцов "Азова". Фото © "Лента.ру"

Татуировки бойцов "Азова". Фото © "Лента.ру"

Чаще всего участники батальона накалывали себе нацистские символы, в том числе свастику и фашистские лозунги. Некоторые имеют татуировки со скандинавскими рунами, которые были популярны у солдат вермахта ещё в годы Второй мировой войны.

Татуировки бойцов "Азова". Фото © "Лента.ру"

Многие азовцы носят на себе целые портреты лидеров и военачальников Третьего рейха, среди них Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс. И, конечно, из часто встречающихся — татуировки с изображением Степана Бандеры, ставшего в своё время одним из главарей украинских националистов.

Татуировка бойца "Азова" с Чарльзом Бронсоном. Фото © "Лента.ру"

А есть и совсем экзотические тату, но все они связаны с криминалом и серийными убийцами. Так, на руке одного из украинских бойцов красуется лицо Чарльза Бронсона, отсидевшего 50 лет в тюрьмах Великобритании. Все эти художества на телах азовцев — одно из доказательств того, что в батальоне шла жёсткая идеологическая обработка, пропагандировался культ силы, ненависти, русофобии, а кумирами выбирались те, кто готов перешагнуть через любую мораль для достижения цели.

Ранее участник "Азова" признался, что расстреливал и сжигал заживо жителей Мариуполя. Так, в начале апреля 2022 года он вместе с сослуживцами поджёг спортивную школу № 5, находившуюся недалеко от санатория "Здоровье", не став выяснять, сколько там гражданских.