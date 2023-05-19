В Мариуполе прогремело несколько взрывов
В Мариуполе в районе старого аэропорта, который находится в юго-западной части города, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Причины и последствия уточняются", — сказал он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что по всей линии соприкосновения наблюдается активность подразделений ВСУ, однако это не является анонсированным Киевом контрнаступлением.
Обложка ©
ТАСС / Валентин Спринчак