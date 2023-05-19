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19 мая, 18:47

В Мариуполе прогремело несколько взрывов

В Мариуполе в районе старого аэропорта, который находится в юго-западной части города, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Причины и последствия уточняются", — сказал он.

Хуснуллин пообещал восстановить разрушенный Мариуполь до конца года

Хуснуллин пообещал восстановить разрушенный Мариуполь до конца года

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что по всей линии соприкосновения наблюдается активность подразделений ВСУ, однако это не является анонсированным Киевом контрнаступлением.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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