Пушилин: ВСУ активизировались на всех направлениях, но это не контрнаступление

По всей линии соприкосновения действительно наблюдается активность подразделений ВСУ, однако это не является анонсированным Киевом контрнаступлением, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мы видим активизацию по всей линии соприкосновения, это ещё не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин отметил, что украинская сторона пытается прощупать позиции российских военных и провести разведку боем на отдельных участках, а также добавил, что наши бойцы были к этому готовы.