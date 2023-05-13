Генерал ВСУ назвал Армию России великой и усомнился в успехе украинского наступления

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил в интервью телеканалу "Прямой", что российские войска обладают существенными преимуществами, которые осложняют контрнаступление ВСУ.

"На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой Российской армией", — сказал Кривонос, отметив, что главное преимущество Москвы заключается в её артиллерии и военно-воздушных силах, ну и, конечно же, в численности.

В заключение украинский генерал добавил, что, конечно, хотел бы видеть успешное контрнаступление ВСУ и вместе с тем призвал трезво оценивать ситуацию. По его мнению, Киеву вряд ли когда-то удастся достичь своих целей.