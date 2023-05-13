На Западе заявили о неуверенности чиновников Украины в успехе контрнаступления ВСУ
FT: Украинские чиновники признают, что контрнаступление не принесёт успеха
Украинские чиновники не верят в контрнаступление ВСУ. Как сообщает газета Financial Times, в частности, они опасаются, что после провала западные страны перестанут оказывать им финансовую и военную помощь.
"За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, "очень реалистичную и очень прагматичную" позицию", — пишет газета.
Украинские чиновники признают, что Киев вряд ли установит контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Также они беспокоятся, что в случае провала Запад начнёт настаивать на переговорах между Украиной и Россией.
Чтобы убедить Конгресс и американцев в необходимости продолжать поддерживать Киев, ему необходимо добиться значительных успехов, утверждают и некоторые американские чиновники. Также авторы выразили мнение, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил о переносе начала контрнаступления, чтобы поторопить западных поставщиков оружия.
Как писал ранее Лайф, в Киеве заявили, что не должны давать кому-то отчёт по "наступлению". Там примут решение о наступлении, когда всё будет готово и будет "достаточное количество оружия", сказал глава СНБО Данилов.
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