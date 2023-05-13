На Западе заявили о неуверенности чиновников Украины в успехе контрнаступления ВСУ

Украинские чиновники не верят в контрнаступление ВСУ. Как сообщает газета Financial Times, в частности, они опасаются, что после провала западные страны перестанут оказывать им финансовую и военную помощь.

"За закрытыми дверями некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве заняли, как это охарактеризовал один из них, "очень реалистичную и очень прагматичную" позицию", — пишет газета.

Украинские чиновники признают, что Киев вряд ли установит контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Также они беспокоятся, что в случае провала Запад начнёт настаивать на переговорах между Украиной и Россией.

Чтобы убедить Конгресс и американцев в необходимости продолжать поддерживать Киев, ему необходимо добиться значительных успехов, утверждают и некоторые американские чиновники. Также авторы выразили мнение, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил о переносе начала контрнаступления, чтобы поторопить западных поставщиков оружия.