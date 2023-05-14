Зеленский рассказал, чей помощи Киев может лишиться при провале контрнаступления
Зеленский заявил о риске сокращения помощи Киеву от менее активных стран
Риск сокращения помощи Украине в случае неудачного контрнаступления есть, но только со стороны тех государств, которые не были активны в поддержке Киева ранее. С таким заявлением выступил лидер Незалежной Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
"Есть некоторые державы, которые думают об этом, однако они не были очень активными в поддержке Украины. Но мы верим в успех. Мы мотивированы и почти готовы к этому", — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины добавил, что страна работает над созданием "коалиции истребителей" и этим частично объясняются его визиты в европейские государства. Зеленский заявил, что планирует обратиться к ФРГ с просьбой поддержать в этом объединении Киев.
"Ещё несколько визитов — и всё", — ответил он на вопрос, готова ли Украина к контрнаступлению.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет сил и оружия, чтобы в ходе готовящегося контрнаступления атаковать Россию. Кроме того, лидер Незалежной рассказал, что произойдёт, если оно закончится неудачно.
ТАСС / Picture alliance / SvenSimon-The