Зеленский рассказал, чей помощи Киев может лишиться при провале контрнаступления

Риск сокращения помощи Украине в случае неудачного контрнаступления есть, но только со стороны тех государств, которые не были активны в поддержке Киева ранее. С таким заявлением выступил лидер Незалежной Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Есть некоторые державы, которые думают об этом, однако они не были очень активными в поддержке Украины. Но мы верим в успех. Мы мотивированы и почти готовы к этому", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что страна работает над созданием "коалиции истребителей" и этим частично объясняются его визиты в европейские государства. Зеленский заявил, что планирует обратиться к ФРГ с просьбой поддержать в этом объединении Киев.

"Ещё несколько визитов — и всё", — ответил он на вопрос, готова ли Украина к контрнаступлению.