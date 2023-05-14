"Нет ни сил, ни времени": Зеленский пожаловался на неготовность атаковать Россию

У Киева нет сил и оружия, чтобы в ходе готовящегося контрнаступления атаковать Россию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине он ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ спросил Зеленского, считает ли он возможным занять часть территории России, чтобы усилить переговорную позицию.

"Мы не атакуем территорию РФ. На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", — подчеркнул президент Украины.

При этом он отметил, что Киев всё еще готовит контрнаступление. Если оно закончится неудачно, ещё несколько государств задумаются о необходимости мирных переговоров, добавил Зеленский. На встрече с Шольцем он затронул обстановку на линии боевого столкновения.