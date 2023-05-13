Раскрыта основная причина будущего провала украинского контрнаступления
Asia Times: Отсутствие неожиданности лишает ВСУ возможности успешного контрудара
В условиях нападения на более сильного соперника основным залогом успеха является эффект неожиданности, чего лишены Вооружённые cилы Украины. К такому выводe пришли авторы китайского издания Asia Times.
В качестве примера журналисты привели бельгийскую операцию вермахта "Гельб" во время Второй мировой войны, когда основной причиной успеха немцев в разгроме превосходящих сил противника был эффект неожиданности. Что касается Киева, то для него не существует такого сценария, поэтому он обречён на провал, указали авторы.
"Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограниченны, а добиться внезапности будет уже очень сложно", — сказано в материале.
Как писал Лайф, ранее в Киеве заявили, что не должны давать кому-то отчёт по "наступлению". Там примут решение о наступлении, когда всё будет готово и будет "достаточное количество оружия", сказал глава СНБО Данилов.
Unsplash