Власти Киева видят ситуацию на поле боевых действий и оттягивают контрнаступление, несмотря на требования своих западных покровителей. Об этом заявил в пресс-центре НСН генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой.

"Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для неё это может закончиться. Но американские кураторы принимают всё, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий", — сказал Липовой.

Пока режим Зеленского прикрывается заявлениями о нехватке оружия, боеприпасов и "ждёт мифических поставок самолётов, ракет большой дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов", говорит Липовой. По его оценке, США не готовы идти на это.

"Всё, что выделяется Украине, это всё медленно перемалывается, разворовывается. Треть вооружения не доходит до Украины, а потом всплывает на чёрных рынках Европы, Африки. Киев наладил бизнес, каналы, по которым уходит это оружие", — объяснил офицер.