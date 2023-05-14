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14 мая, 08:32

Шольц принял Зеленского в Берлине с воинскими почестями, как при госвизите

<p>Зеленский и Шольц в Берлине. Фото © Getty Images / Sean Gallup</p>

Зеленский и Шольц в Берлине. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц принял украинского президента Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Германию с воинскими почестями. Обычно такое бывает только при государственных визитах.

В связи с визитом украинского лидера, в Берлине организовали повышенные меры безопасности. В небе над городом работают полицейские вертолёты, подъезды к правительственному кварталу перекрыты, пишет ТАСС. Несколько сотен полицейских обеспечивают порядок в городе.

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Ранее Лайф писал о том, что в Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Предполагается, что украинскому лидеру в Германии вручат премию Карла Великого.

Илья Суриков
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