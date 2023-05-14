Шольц принял Зеленского в Берлине с воинскими почестями, как при госвизите
Зеленский и Шольц в Берлине. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц принял украинского президента Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Германию с воинскими почестями. Обычно такое бывает только при государственных визитах.
В связи с визитом украинского лидера, в Берлине организовали повышенные меры безопасности. В небе над городом работают полицейские вертолёты, подъезды к правительственному кварталу перекрыты, пишет ТАСС. Несколько сотен полицейских обеспечивают порядок в городе.
Ранее Лайф писал о том, что в Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Предполагается, что украинскому лидеру в Германии вручат премию Карла Великого.