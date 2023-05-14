Зеленского в Берлине принял президент Германии Штайнмайер

Точная программа визита украинского президента в Германию не раскрывается. Предположительно, сегодня в городе Ахен на западе страны ему вручат премию имени Карла Великого.

Ранее Лайф писал о том, что украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин. Также сообщалось, что 14 мая в Германии ему вручат премию Карла Великого. Она присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы".