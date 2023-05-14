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14 мая, 07:35

Зеленского в Берлине принял президент Германии Штайнмайер

В Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Мероприятие проходит в резиденции немецкого политика, сообщает телеканал N-TV.

Точная программа визита украинского президента в Германию не раскрывается. Предположительно, сегодня в городе Ахен на западе страны ему вручат премию имени Карла Великого.

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Ранее Лайф писал о том, что украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин. Также сообщалось, что 14 мая в Германии ему вручат премию Карла Великого. Она присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы".

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Getty Images / Pool / Filip Singer

Илья Суриков
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