Зеленского в Берлине принял президент Германии Штайнмайер
В Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Мероприятие проходит в резиденции немецкого политика, сообщает телеканал N-TV.
Точная программа визита украинского президента в Германию не раскрывается. Предположительно, сегодня в городе Ахен на западе страны ему вручат премию имени Карла Великого.
Ранее Лайф писал о том, что украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин. Также сообщалось, что 14 мая в Германии ему вручат премию Карла Великого. Она присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы".
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