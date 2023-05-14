Зеленский прибыл в Берлин

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Берлин, где ему 14 мая вручат премию Карла Великого. Об этом он сообщил в "Твиттере".

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Лайф сообщал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 14 мая в Германии вручат премию Карла Великого. Такая премия присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Среди её лауреатов — бывший британский премьер Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.