"Здесь тебе не рады": Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста у Колизея
Возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского в Италию
Протестующие у Колизея с плакатом "Зеленскому здесь не рады". Обложка © Twitter / ElameenIam
Прибытие в Италию лидера Украины Владимира Зеленского не обошлось без происшествий: "Фронт коммунистической молодёжи" устроил акцию протеста в Риме прямо у стен Колизея. Как передаёт Quotidiano Nazionale, люди вышли с большим красным баннером, на котором белыми буквами было написано: "Зеленскому здесь не рады".
"Зеленский — это президент, отдавший свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС", — заявил секретарь движения Лоренцо Ланг.
Он пояснил, что украинское правительство, а также страны НАТО ответственны за "волну смертей и страданий". По его словам, Италия должна как можно быстрее прервать участие в украинском конфликте.
Ранее Зеленский объявил, что прибыл с визитом в Италию, где у него будет целый ряд встреч. Поездку он назвал "важной для победы Украины".