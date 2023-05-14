Прибытие в Италию лидера Украины Владимира Зеленского не обошлось без происшествий: "Фронт коммунистической молодёжи" устроил акцию протеста в Риме прямо у стен Колизея. Как передаёт Quotidiano Nazionale, люди вышли с большим красным баннером, на котором белыми буквами было написано: "Зеленскому здесь не рады".

"Зеленский — это президент, отдавший свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС", — заявил секретарь движения Лоренцо Ланг.

Он пояснил, что украинское правительство, а также страны НАТО ответственны за "волну смертей и страданий". По его словам, Италия должна как можно быстрее прервать участие в украинском конфликте.