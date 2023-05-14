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13 мая, 21:31

"Здесь тебе не рады": Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста у Колизея

Возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского в Италию

<p>Протестующие у Колизея с плакатом "Зеленскому здесь не рады". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ElameenIam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ElameenIam</a></p>

Протестующие у Колизея с плакатом "Зеленскому здесь не рады". Обложка © Twitter / ElameenIam

Прибытие в Италию лидера Украины Владимира Зеленского не обошлось без происшествий: "Фронт коммунистической молодёжи" устроил акцию протеста в Риме прямо у стен Колизея. Как передаёт Quotidiano Nazionale, люди вышли с большим красным баннером, на котором белыми буквами было написано: "Зеленскому здесь не рады".

"Зеленский — это президент, отдавший свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС", — заявил секретарь движения Лоренцо Ланг.

Он пояснил, что украинское правительство, а также страны НАТО ответственны за "волну смертей и страданий". По его словам, Италия должна как можно быстрее прервать участие в украинском конфликте.

Папа римский принял в Ватикане Зеленского

Папа римский принял в Ватикане Зеленского

Ранее Зеленский объявил, что прибыл с визитом в Италию, где у него будет целый ряд встреч. Поездку он назвал "важной для победы Украины".


Анатолий Симоненко
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