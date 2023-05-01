КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 20:55

Зеленский "не благословил" мирную миссию Ватикана по урегулированию конфликта

CNN: Киев не осведомлён о "мирной миссии" Ватикана по урегулированию конфликта на Украине

С киевскими властями не обсуждалось проведение Ватиканом "мирной миссии" для содействия урегулированию украинского конфликта. Как сообщил источник, близкий к офису президента Украины, Киев об этом ничего не знает.

"Президент Зеленский не давал согласия на подобное обсуждение с украинской стороны", — процитировала источник телекомпания CNN.

Источник добавил, что если такое обсуждение и ведётся, то происходит это без "ведения или благословения" со стороны Украины. Тем временем американская администрация заявила, что в курсе происходящего и о попытках Ватикана для содействия урегулированию конфликта Белому дому известно.

"Нам известно. Комментариев по этому поводу нет", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Папа римский посвятил ежегодное пасхальное послание русскому и украинскому народам

Папа римский посвятил ежегодное пасхальное послание русскому и украинскому народам

Как ранее писал Лайф, папа римский рассказал журналистам о "миссии" для решения украинского кризиса. Таким образом он ответил на вопрос о возможных посредниках его контактов с руководством России и Русской православной церкви и путях мирного урегулирования.

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Арина Родионова
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