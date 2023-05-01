Зеленский "не благословил" мирную миссию Ватикана по урегулированию конфликта

С киевскими властями не обсуждалось проведение Ватиканом "мирной миссии" для содействия урегулированию украинского конфликта. Как сообщил источник, близкий к офису президента Украины, Киев об этом ничего не знает.

"Президент Зеленский не давал согласия на подобное обсуждение с украинской стороны", — процитировала источник телекомпания CNN.

Источник добавил, что если такое обсуждение и ведётся, то происходит это без "ведения или благословения" со стороны Украины. Тем временем американская администрация заявила, что в курсе происходящего и о попытках Ватикана для содействия урегулированию конфликта Белому дому известно.

"Нам известно. Комментариев по этому поводу нет", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.