Зеленский "не благословил" мирную миссию Ватикана по урегулированию конфликта
CNN: Киев не осведомлён о "мирной миссии" Ватикана по урегулированию конфликта на Украине
С киевскими властями не обсуждалось проведение Ватиканом "мирной миссии" для содействия урегулированию украинского конфликта. Как сообщил источник, близкий к офису президента Украины, Киев об этом ничего не знает.
"Президент Зеленский не давал согласия на подобное обсуждение с украинской стороны", — процитировала источник телекомпания CNN.
Источник добавил, что если такое обсуждение и ведётся, то происходит это без "ведения или благословения" со стороны Украины. Тем временем американская администрация заявила, что в курсе происходящего и о попытках Ватикана для содействия урегулированию конфликта Белому дому известно.
"Нам известно. Комментариев по этому поводу нет", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как ранее писал Лайф, папа римский рассказал журналистам о "миссии" для решения украинского кризиса. Таким образом он ответил на вопрос о возможных посредниках его контактов с руководством России и Русской православной церкви и путях мирного урегулирования.
Freepik