Папа римский рассказал журналистам о "миссии" для решения украинского кризиса

Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил папа римский Франциск.

"Сейчас есть миссия, но пока она непублична: когда будет обнародована, можно будет сказать", — подчеркнул понтифик по пути из Венгрии в беседе с журналистами, не уточнив, в чём она заключается.

ТАСС уточняет, что таким образом он ответил на вопрос о возможных посредниках его контактов с руководством России и Русской православной церкви и путях мирного урегулирования. Кроме того, папа римский напомнил об отложенной встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом — она готовилась в июне прошлого года в Иерусалиме. Понтифик добавил, что поддерживает с ним связь через руководителя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и посла России при Святом престоле Александра Авдеева.

По словам папы римского, мира можно добиться лишь через "открытые каналы". Говоря о том, готов ли Святой престол выполнить просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля "вернуть депортированных в Россию детей", понтифик заметил, что "можно что-то сделать". По его мнению, это "гуманитарный вопрос". Кроме того, папа римский напомнил об успешном посредничестве Ватикана через Посольство РФ в обмене военнопленными между Россией и Украиной.