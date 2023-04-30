Папа римский рассказал журналистам о "миссии" для решения украинского кризиса
Папа римский: Ватикан проводит "мирную миссию" для решения конфликта на Украине
Ватикан проводит "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил папа римский Франциск.
"Сейчас есть миссия, но пока она непублична: когда будет обнародована, можно будет сказать", — подчеркнул понтифик по пути из Венгрии в беседе с журналистами, не уточнив, в чём она заключается.
ТАСС уточняет, что таким образом он ответил на вопрос о возможных посредниках его контактов с руководством России и Русской православной церкви и путях мирного урегулирования. Кроме того, папа римский напомнил об отложенной встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом — она готовилась в июне прошлого года в Иерусалиме. Понтифик добавил, что поддерживает с ним связь через руководителя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и посла России при Святом престоле Александра Авдеева.
По словам папы римского, мира можно добиться лишь через "открытые каналы". Говоря о том, готов ли Святой престол выполнить просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля "вернуть депортированных в Россию детей", понтифик заметил, что "можно что-то сделать". По его мнению, это "гуманитарный вопрос". Кроме того, папа римский напомнил об успешном посредничестве Ватикана через Посольство РФ в обмене военнопленными между Россией и Украиной.
Ранее папа римский попросил молиться за народы России и Украины. Понтифик также призвал посеять в сердцах лидеров стран желание к построению мира, чтобы у молодого поколения было будущее без войн.
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