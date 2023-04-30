Папа римский призвал молиться за народы России и Украины
Папа римский Франциск воззвал к Богоматери с просьбой дать защиту русским и украинцам. Это произошло в завершение мессы в Будапеште.
"Из этого города и этой страны взываю к сердцу [Богоматери], в котором вера и будущее всего Европейского континента, о котором я много думал в эти дни, особенно о мире. Святая Дева, защити народы, которые страдают. Защити мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил", — отметил папа римский.
Понтифик призвал посеять в сердцах лидеров стран желание к построению мира, чтобы у молодого поколения было будущее без войн.
Ранее Лайф рассказывал, что папа римский посвятил ежегодное пасхальное послание русскому и украинскому народам. Понтифик выступил с балкона фасада собора Святого Петра.
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