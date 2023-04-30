Папа римский призвал молиться за народы России и Украины

"Из этого города и этой страны взываю к сердцу [Богоматери], в котором вера и будущее всего Европейского континента, о котором я много думал в эти дни, особенно о мире. Святая Дева, защити народы, которые страдают. Защити мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил", — отметил папа римский.