КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 11:23

Папа римский призвал прекратить боевые действия в Судане

Папа римский Франциск по окончании традиционной воскресной проповеди призвал остановить боевые столкновения в Судане, которые сопровождаются насилием.

"Призываю к скорейшему прекращению насилия и возобновлению пути диалога", — сказал понтифик.

Глава Римско-католической церкви заявил, что обстановка в стране продолжает оставаться тяжёлой, и призвал всех верующих "помолиться за наших суданских братьев и сестёр".

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Лайф напоминает, что вооружённый конфликт между армией Судана и спецназом начался 15 апреля. Силы быстрого реагирования обвинили в попытке госпереворота. Боевые действия охватили столицу и другие регионы страны, погибло более 250 мирных жителей. 21 апреля армия страны объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама. Воздушное пространство страны закрыто до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек в Судане россиян временно разместили в Посольстве РФ.

Обложка ©

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Ирина Фальке
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