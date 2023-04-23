Папа римский призвал прекратить боевые действия в Судане
Папа римский Франциск по окончании традиционной воскресной проповеди призвал остановить боевые столкновения в Судане, которые сопровождаются насилием.
"Призываю к скорейшему прекращению насилия и возобновлению пути диалога", — сказал понтифик.
Глава Римско-католической церкви заявил, что обстановка в стране продолжает оставаться тяжёлой, и призвал всех верующих "помолиться за наших суданских братьев и сестёр".
Лайф напоминает, что вооружённый конфликт между армией Судана и спецназом начался 15 апреля. Силы быстрого реагирования обвинили в попытке госпереворота. Боевые действия охватили столицу и другие регионы страны, погибло более 250 мирных жителей. 21 апреля армия страны объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама. Воздушное пространство страны закрыто до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек в Судане россиян временно разместили в Посольстве РФ.
Shutterstock