Дипломатический конвой подвергся нападению в Судане, известно об одном раненом

Армия Судана обвинила Силы быстрого реагирования (спецназ) в нападении на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан.

"СБР атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации", — сказано в заявлении ВС. По данным СМИ, нападение произошло около здания диппредставительства, в результате перестрелки один француз получил ранения.