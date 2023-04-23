КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 08:32

Дипломатический конвой подвергся нападению в Судане, известно об одном раненом

Армия Судана обвинила спецназ в нападении на конвой посольства Франции

Армия Судана обвинила Силы быстрого реагирования (спецназ) в нападении на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан.

"СБР атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации", — сказано в заявлении ВС. По данным СМИ, нападение произошло около здания диппредставительства, в результате перестрелки один француз получил ранения.

Американских госслужащих эвакуировали из Судана по приказу Байдена

Американских госслужащих эвакуировали из Судана по приказу Байдена

Лайф напоминает, что вооружённый конфликт между армией Судана и спецназом начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. В боях уже погибло более 250 мирных жителей. 21 апреля армия страны объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама. Воздушное пространство страны закрыто до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек в Судане россиян временно разместили в посольстве РФ.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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