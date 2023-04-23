КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 04:08

Американских госслужащих эвакуировали из Судана по приказу Байдена

Американские госслужащие были эвакуированы из Судана по приказу президента страны Джо Байдена. Работа дипмиссии временно прекращена, сказано в распространённом письменном заявлении главы Белого дома.

"Сегодня по моему приказу американские военнослужащие провели операцию по эвакуации сотрудников правительства США из Хартума", — заявил Байден.

Посольство России в Судане приняло около 140 заявок на эвакуацию

Посольство России в Судане приняло около 140 заявок на эвакуацию

Байден призвал конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь, а также обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ.

Лайф напоминает, что вооружённый конфликт между армией Судана и Силами быстрого реагирования (спецназом) начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. По данным местных врачей, с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей. 21 апреля армия страны объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама. Эвакуацию граждан готовят уже несколько стран, в то время как закрытие воздушного пространства Судана продлили до 30 апреля.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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