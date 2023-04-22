США, Франция, Китай и Британия эвакуируют своих граждан из Судана
В Судане погибли более 250 мирных жителей и 1454 пострадали в результате вооружённого конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), начавшегося около недели тому назад.
"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1454", — уточнили в местном профсоюзе врачей в соцсети.
Великобритания, Китай, США и Франция приступили к эвакуации своих дипломатов и граждан из Судана, пока противоборствующие стороны договорились о временном перемирии по случаю завершения Рамадана. Людей вывозят из аэропорта Хартума на военно-транспортных самолётах силами своих ВВС, передаёт арабский телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на представителя суданской армии.
Напомним, вооружённый конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. По данным ООН, только за первые три дня в столкновениях погибли 180 человек и ещё 1800 получили ранения. Накануне воюющие стороны договорились о трёхдневном перемирии по случаю окончания Рамадана. США, Великобритания, Германия и Франция заявили о желании эвакуировать своих граждан. Спецназ пообещал для этого открыть аэропорты в стране, которые сейчас находятся под его контролем.
ТАСС / EPA / STRINGER