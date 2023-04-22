США, Франция, Китай и Британия эвакуируют своих граждан из Судана

В Судане погибли более 250 мирных жителей и 1454 пострадали в результате вооружённого конфликта между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), начавшегося около недели тому назад.

"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1454", — уточнили в местном профсоюзе врачей в соцсети.