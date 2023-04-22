Суданский спецназ откроет аэропорты для эвакуации иностранцев
Аэропорты Судана, подконтрольные силам быстрого реагирования (спецназ), будут частично открыты для эвакуации иностранных граждан, желающих вылететь из страны. Об этом сообщается на официальной странице спецназа в "Твиттере".
"Силы быстрого реагирования заявляют о своей готовности частично открыть все аэропорты Судана для воздушного сообщения, чтобы братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан, желающих покинуть страну", — говорится в тексте.
Ранее о желании эвакуировать своих подданных заявили США, Великобритания, Германия и Франция. Такая возможность у них появилась после объявления на территории конфликта гуманитарного перемирия.
Напомним, утром 21 апреля армия Судана и спецназ договорились о трёхдневном перемирии по случаю исламского праздника Ураза-байрам. К этому участников конфликта призвал генсек ООН Антониу Гутерриш.