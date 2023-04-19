В Судане рассматривают возможность эвакуации российского посольства

Возможность эвакуации Посольства России в Хартуме рассматривается, но аэропорт столицы Судана временно не функционирует из-за боевых действий. Об этом рассказал посол РФ в этой стране Андрей Черновол.

"Такой аспект [эвакуация] всегда рассматривается в горячих точках. Другое дело, что пока, к сожалению, один из эпицентров боестолкновений — это район вокруг аэропорта. Поэтому аэропорт не работает. Куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать. Поэтому такие варианты рассматриваются, однако практического применения они пока найти не могут", — приводит ТАСС слова дипломата.

По словам Черновола, боестолкновения в Судане имеют тенденцию к снижению интенсивности и локализации, распространяются уже не на всю столицу. Как указал посол, российские дипломаты работают над тем, чтобы переместить граждан РФ в здание дипмиссии в Хартуме, но пока передвижения небезопасны. Он также добавил, что у россиян, которые находятся в Судане, сейчас "всё в порядке, насколько это возможно", диппредставительство поддерживает с ними связь.