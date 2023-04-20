Генсек ООН призвал стороны конфликта в Судане к трёхдневному перемирию

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны боестолкновений в Судане к трёхдневному перемирию в честь исламского праздника Ураза-байрам — дня окончания священного для мусульман месяца Рамадан. По его словам, это даст возможность мирным жителям получить медицинскую помощь и покинуть зоны боевых действий.

"Призываю к установлению прекращения огня по меньшей мере на три дня в честь празднования Ураза-байрама, чтобы мирные граждане, застрявшие в зонах боевых действий, могли их покинуть, получить медицинскую помощь и питание", — отметил Гутерриш в разговоре с журналистами.