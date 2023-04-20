Генсек ООН призвал стороны конфликта в Судане к трёхдневному перемирию
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны боестолкновений в Судане к трёхдневному перемирию в честь исламского праздника Ураза-байрам — дня окончания священного для мусульман месяца Рамадан. По его словам, это даст возможность мирным жителям получить медицинскую помощь и покинуть зоны боевых действий.
"Призываю к установлению прекращения огня по меньшей мере на три дня в честь празднования Ураза-байрама, чтобы мирные граждане, застрявшие в зонах боевых действий, могли их покинуть, получить медицинскую помощь и питание", — отметил Гутерриш в разговоре с журналистами.
Как сообщал Лайф, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За первые три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа, а позднее объявила о расширении её масштаба.
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