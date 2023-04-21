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21 апреля, 18:13

Армия Судана объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама

<p>Обложка © Getty Images / Mahmoud Hjaj</p>

Обложка © Getty Images / Mahmoud Hjaj

ВС Судана согласились на перемирие по случаю исламского праздника разговения Ид-аь-Фитр (Ураза-байрам) по случаю окончания Рамадана. Оно начинается в пятницу, 21 апреля, и продлится три дня. Там надеются, что силы быстрого реагирования не воспользуются им в военных целях.

"Вооружённые силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид-аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги", говорится в сообщении пресс-службы Вооружённых сил.

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Напомним, вооружённый конфликт между армией Судана и спецназом начался 15 апреля. По данным ООН, только за первые три дня в столкновениях погибли 180 человек и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля военные заявили о начале завершающегося этапа операции, а позже — о расширении её масштаба.

Матвей Константинов
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