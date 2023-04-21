Армия Судана объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама

ВС Судана согласились на перемирие по случаю исламского праздника разговения Ид-аь-Фитр (Ураза-байрам) по случаю окончания Рамадана. Оно начинается в пятницу, 21 апреля, и продлится три дня. Там надеются, что силы быстрого реагирования не воспользуются им в военных целях.

"Вооружённые силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид-аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги", — говорится в сообщении пресс-службы Вооружённых сил.