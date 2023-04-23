КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 22:32

Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Воздушное пространство Судана останется закрытым до 30 апреля. Об этом сказано в заявлении международного аэропорта Хартума.

"Управление гражданской авиации направило бюллетень для пилотов (NOTAM) о продлении закрытия воздушного пространства Судана до 30 апреля", — говорится в сообщении.

Многие страны готовят эвакуационные рейсы из Судана, которые осложняются боевыми действиями, происходящими между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназом). Сейчас в стране объявлено трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама.

Россия подготовила списки граждан для эвакуации из Судана

Россия подготовила списки граждан для эвакуации из Судана

Напомним, вооружённый конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. По данным местных врачей, с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей. К настоящему моменту к эвакуации граждан приступили Великобритания, Китай, США и Франция.

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Ольга Платонова
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