Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Воздушное пространство Судана останется закрытым до 30 апреля. Об этом сказано в заявлении международного аэропорта Хартума.

"Управление гражданской авиации направило бюллетень для пилотов (NOTAM) о продлении закрытия воздушного пространства Судана до 30 апреля", — говорится в сообщении.

Многие страны готовят эвакуационные рейсы из Судана, которые осложняются боевыми действиями, происходящими между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназом). Сейчас в стране объявлено трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама.