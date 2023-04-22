Россия подготовила списки граждан для эвакуации из Судана
Посол Черновол: Россия подготовила списки для эвакуации граждан из Судана
Россия подготовила списки граждан на случай эвакуации из Судана. Об этом сообщил посол РФ в республике Андрей Черновол.
"У нас есть предварительные списки для эвакуации. Если такие эвакуационные мероприятия состоятся, то мы, как обычно, вместе со своими гражданами заберём и граждан стран СНГ, их списки также ведутся", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.
Черновол добавил, что пока ни одному из дипломатической миссии не удалось эвакуироваться с территории страны. Но некоторые дипломаты смогли добраться до города Порт-Судан, где помимо международного аэропорта находится единственный морской порт страны.
По словам главы российской дипмиссии, информации о возможных пострадавших россиянах нет. Сотрудники посольства поддерживают связь со всеми гражданами, кто выходит на связь. Режим перемирия, объявленный накануне в честь Ураза-байрама, соблюдается плохо, отметил Черновол.
"Но в целом ситуация, конечно, лучше, чем была в первые дни конфликта. Вместе с тем отдельные налёты авиации и перестрелки слышны по всему городу", — рассказал дипломат.
Напомним, вооружённый конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. По данным местных врачей, с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей. 17 апреля военные заявили о начале завершающего этапа операции, а позже — о расширении её масштаба. Сегодня Великобритания, Китай, США и Франция приступили к эвакуации своих граждан из Судана.