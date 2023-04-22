Россия подготовила списки граждан для эвакуации из Судана

Россия подготовила списки граждан на случай эвакуации из Судана. Об этом сообщил посол РФ в республике Андрей Черновол.

"У нас есть предварительные списки для эвакуации. Если такие эвакуационные мероприятия состоятся, то мы, как обычно, вместе со своими гражданами заберём и граждан стран СНГ, их списки также ведутся", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Черновол добавил, что пока ни одному из дипломатической миссии не удалось эвакуироваться с территории страны. Но некоторые дипломаты смогли добраться до города Порт-Судан, где помимо международного аэропорта находится единственный морской порт страны.

По словам главы российской дипмиссии, информации о возможных пострадавших россиянах нет. Сотрудники посольства поддерживают связь со всеми гражданами, кто выходит на связь. Режим перемирия, объявленный накануне в честь Ураза-байрама, соблюдается плохо, отметил Черновол.