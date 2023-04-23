Посольство России в Судане приняло около 140 заявок на эвакуацию

Российское посольство в Судане получило примерно 140 заявок на эвакуацию из страны. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

"Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растёт не за счёт российских граждан — они все уже определились, — а за счёт граждан СНГ и некоторых других стран", — пояснил дипломат в беседе с РИА "Новости".