КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 00:43

Посольство России в Судане приняло около 140 заявок на эвакуацию

Российское посольство в Судане получило примерно 140 заявок на эвакуацию из страны. Об этом сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

"Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растёт не за счёт российских граждан — они все уже определились, — а за счёт граждан СНГ и некоторых других стран", — пояснил дипломат в беседе с РИА "Новости".

Россия подготовила списки граждан для эвакуации из Судана

Россия подготовила списки граждан для эвакуации из Судана

Черновол также отметил, что схема эвакуации прорабатывается, однако пока это трудно осуществить, потому что любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, что является рискованным шагом даже при наличии гарантий с обеих сторон.

Напомним, вооружённый конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. По данным местных врачей, с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей. 21 апреля армия страны объявила трёхдневное перемирие в честь Ураза-байрама. Эвакуацию граждан готовят уже несколько стран, в то время как закрытие воздушного пространства Судана продлили до 30 апреля.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова
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