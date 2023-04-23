Эвакуированных из горячих точек в Судане россиян разместили в посольстве

Почти все россияне, эвакуированные из горячих точек в Хартуме, размещены в Посольстве РФ в Судане. Как сообщил РИА "Новости" российский посол Андрей Черновол, лишь одну соотечественницу с ребёнком не удалось вывезти из зоны боевых действий.

"Дело в том, что они начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, и такие серьёзные боевые действия. У нас находились люди примерно в шести-семи горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребёнком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию", — рассказал Черновол.

Российская сторона предприняла уже не один десяток попыток вызволить застрявших в Нубийской митрополии россиян, однако церковь находится на линии соприкосновения, поэтому гарантированно живыми и здоровыми забрать их оттуда не представилось возможности, объяснил посол. Сейчас им безопаснее оставаться в митрополии, но попытки вызволить их будут продолжены.

Дипломат также добавил, что с теми россиянами, которые находятся в относительно безопасных местах, дипмиссия поддерживает связь.