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30 апреля, 16:15

Меркель посоветовала "не сужать кругозор" насчёт переговоров по Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель посоветовала "не сужать кругозор" и не исключать возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, сообщает ZDF.

"Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор [по поводу мирных переговоров между РФ и Украиной]", — отметила она.

Меркель считает, что если кто-то вроде бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера заявляет, что необходимо подумать о переговорах, то людям не стоит сразу же его критиковать.

На Украине не оценили слов Меркель о попытке предотвратить конфликт

На Украине не оценили слов Меркель о попытке предотвратить конфликт

Лайф напоминает, что в декабре 2022 года Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины, вслед за ней откровенное признание о цели "Минска" сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

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Никита Осипов
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