Меркель посоветовала "не сужать кругозор" насчёт переговоров по Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель посоветовала "не сужать кругозор" и не исключать возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, сообщает ZDF.

"Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор [по поводу мирных переговоров между РФ и Украиной]", — отметила она.

Меркель считает, что если кто-то вроде бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера заявляет, что необходимо подумать о переговорах, то людям не стоит сразу же его критиковать.