На Украине не оценили слов Меркель о попытке предотвратить конфликт

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с критикой в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее заявила, что сделала всё для предотвращения конфликта Украины с Россией.

"Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто прекратите оправдываться", — написал он в "Твиттере".

Лайф напоминает, что речь идёт о заявлении Меркель, которое она сделала в интервью Die Zeit. По её словам, Германия и Франция пытались урегулировать конфликт, однако было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован.