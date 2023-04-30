На Украине не оценили слов Меркель о попытке предотвратить конфликт
Подоляк осудил Меркель из-за её слов о предотвращении конфликта на Украине
Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с критикой в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее заявила, что сделала всё для предотвращения конфликта Украины с Россией.
"Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто прекратите оправдываться", — написал он в "Твиттере".
Лайф напоминает, что речь идёт о заявлении Меркель, которое она сделала в интервью Die Zeit. По её словам, Германия и Франция пытались урегулировать конфликт, однако было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован.
А в декабре 2022 года Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины, вслед за нею откровенное признание о цели "Минска" сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд.
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