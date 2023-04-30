КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 13:46

На Украине не оценили слов Меркель о попытке предотвратить конфликт

Подоляк осудил Меркель из-за её слов о предотвращении конфликта на Украине

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с критикой в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее заявила, что сделала всё для предотвращения конфликта Украины с Россией.

"Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто прекратите оправдываться", — написал он в "Твиттере".

Матвиенко заявила, что Меркель и Олланд дурачили Россию восемь лет

Матвиенко заявила, что Меркель и Олланд дурачили Россию восемь лет

Лайф напоминает, что речь идёт о заявлении Меркель, которое она сделала в интервью Die Zeit. По её словам, Германия и Франция пытались урегулировать конфликт, однако было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован.

А в декабре 2022 года Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выиграть время для Украины, вслед за нею откровенное признание о цели "Минска" сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Ангела Меркель
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров