Меркель заявила, что сделала всё для предотвращения конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что всеми средствами пыталась не допустить военного конфликта между Россией и Украиной, когда была у власти. Об этом она заявила в интервью Die Zeit.

"Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя всё, что было в моём распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно", — сказала политик.

По словам Меркель, дипломатия — это необходимость. Она также высказалась в защиту своей политики в отношении Москвы и Минского процесса и добавила, что, хотя Германия и Франция пытались урегулировать конфликт, "было довольно много тех, кто не был в этом так заинтересован". В то же время Меркель отказалась отвечать на вопрос, чем закончатся военные действия. Политик сказала, что считает необходимым продумать будущий сценарий, при котором стороны согласятся на переговоры.