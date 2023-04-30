Меркель заявила, что сделала всё для предотвращения конфликта на Украине
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что всеми средствами пыталась не допустить военного конфликта между Россией и Украиной, когда была у власти. Об этом она заявила в интервью Die Zeit.
"Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя всё, что было в моём распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно", — сказала политик.
По словам Меркель, дипломатия — это необходимость. Она также высказалась в защиту своей политики в отношении Москвы и Минского процесса и добавила, что, хотя Германия и Франция пытались урегулировать конфликт, "было довольно много тех, кто не был в этом так заинтересован". В то же время Меркель отказалась отвечать на вопрос, чем закончатся военные действия. Политик сказала, что считает необходимым продумать будущий сценарий, при котором стороны согласятся на переговоры.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на протяжении восьми лет "дурачили" Россию, говоря об их приверженности Минским соглашениям.