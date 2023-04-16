В 2008 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лишила Украину и Грузию шанса вступить в НАТО, убедив в своей правоте остальных союзников. Об этом заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников. По его словам, однозначно за интеграцию тогда выступили США и большинство стран Европы.

"Запад давно жил в догме не провоцировать Россию... [Это стало] ощутимой реальностью в 2008 году во время саммита НАТО в Бухаресте... Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами [альянса]", — сказал он в интервью испанской газете La Razon.

По словам министра, "ядерная угроза" со стороны России — блеф, а Украина уже де-факто является членом НАТО, так как использует оружие и стандарты альянса. Осталось, добавил он, всего лишь добиться соответствующего политического решения.

Он признался, что ожидал большей поддержки от Испании и других союзников, хотя Киев и не нуждается в участии их военных в конфликте. По его словам, сейчас главным приоритетом является получение систем ПВО, причём Резников уверен, что рано или поздно Запад поставит истребители, как это было с танками.

Что касается потерь Украины на поле боя, то глава оборонного ведомства отказался их разглашать, хотя и заверил, что их якобы меньше, "чем число погибших в результате землетрясения в Турции".