Министр обороны Дании назвал сроки передачи ВСУ самоходок Caesar и танков Leopard

Дания передаст Украине самоходные артиллерийские установки Caesar в мае, а танки Leopard 1 — летом, обещал исполняющий обязанности министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым по итогам встречи в Одессе.

"Надеемся, что артиллерийские системы Caesar мы поставим на Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании", — сказал Поульсен.

Он пояснил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1 для Украины, и выразил надежду на то, что первые их поставки для ВСУ начнутся к лету. Всего, по словам Поульсена, Копенгаген собирается передать Киеву около 100 "Леопардов". Страна также открыта к переговорам по Leopard 2, которых в Дании не очень много.

Министр пообещал рассматривать и другие возможные пути передачи. Он также сообщил, что страны Запада прорабатывают вопрос о подготовке украинских специалистов для ремонта и обслуживания этого вооружения.