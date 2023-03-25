Скандинавские страны объединят воздушную оборону из-за соседства с Россией
ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции объединят усилия в области воздушной обороны
Командующие Военно-воздушных сил (ВВС) Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерениях сотрудничать в области воздушной обороны. Об этом сообщает издание Aftenposten.
По данным газеты, идея соглашения заключается в том, чтобы ВВС четырёх скандинавских стран, которые располагают примерно 250 боевыми самолётами, действовали как единое целое. В совокупности у них имеется примерно столько же самолётов, что и у ВВС Франции или Британии. Документ охватывает задачи ВВС, их структуру, персонал и обеспечение. Это относится в том числе к радарным установкам, вертолётам, средствам ПВО, подготовке личного состава, управлению и логистике.
Перевести договорённости в практическую плоскость планируется уже в ближайшее время, чтобы зимой следующего года провести учения Nordic Response — скандинавский вариант манёвров НАТО Cold Response.
"Как близким соседям России, [нам] важно создать совместный потенциал, который... Россия будет принимать в своих расчётах во внимание", — приводит издание слова командующего ВВС Норвегии генерала Рольфа Фолланда.
Ранее сообщалось, что над Чёрным морем вблизи Крыма накануне кружил британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Самолёт-шпион летел в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.
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