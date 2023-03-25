Скандинавские страны объединят воздушную оборону из-за соседства с Россией

Командующие Военно-воздушных сил (ВВС) Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерениях сотрудничать в области воздушной обороны. Об этом сообщает издание Aftenposten.

По данным газеты, идея соглашения заключается в том, чтобы ВВС четырёх скандинавских стран, которые располагают примерно 250 боевыми самолётами, действовали как единое целое. В совокупности у них имеется примерно столько же самолётов, что и у ВВС Франции или Британии. Документ охватывает задачи ВВС, их структуру, персонал и обеспечение. Это относится в том числе к радарным установкам, вертолётам, средствам ПВО, подготовке личного состава, управлению и логистике.

Перевести договорённости в практическую плоскость планируется уже в ближайшее время, чтобы зимой следующего года провести учения Nordic Response — скандинавский вариант манёвров НАТО Cold Response.

"Как близким соседям России, [нам] важно создать совместный потенциал, который... Россия будет принимать в своих расчётах во внимание", — приводит издание слова командующего ВВС Норвегии генерала Рольфа Фолланда.