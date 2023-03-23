Министр обороны Финляндии не поддержал идею передать Киеву истребители Hornet в 2025 году

Министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подтвердил получение запроса от Украины на проведение трёхсторонних переговоров по передаче Киеву истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, списываемых в 2025 году. Однако украинскую идею он не поддерживает.

"Украина обратилась в Минобороны и попросила обсудить финские F/A 18-Hornet, чтобы выяснить, могут ли они быть предоставлены Украине в какой-то момент в будущем. Мы ответим на этот запрос в надлежащее время", — сказал Кайкконен в ходе брифинга.

По его словам, украинская сторона предлагает провести трёхсторонние переговоры с привлечением США, которые являются производителем самолётов и должны дать разрешение на реэкспорт. Как указал министр обороны Финляндии, они ответят на запрос в ближайшие недели. Но лично он не видит острой темы для обсуждения.

"В ближайшие годы эти Hornet понадобятся нам для собственных нужд. Забегая вперёд, скажу, что, когда мы получим парк F-35 в 2026 году, срок службы нынешних Hornet подойдёт к концу", —добавил Кайкконен.