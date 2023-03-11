Обещание премьера Финляндии Зеленскому вызвало недоумение у президента и министра обороны
Президент Финляндии удивился единоличному решению премьера передать Киеву истребители
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото © Офис президента Украины
Президент Финляндии Саули Ниинистё и министр национальной обороны Антти Кайкконен удивлены обещанием премьер-министра страны Санны Марин отправить на Украину списанные истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. По их словам, данное решение властями не обсуждалось.
"Этот вопрос ни с кем не обсуждался", — сказали в канцелярии президента Саули Ниинистё агентству новостей STT.
Аналогичное недоумение испытал министр обороны Финляндии, который признался, что Марин не говорила с ним об этой идее заранее. "Я бы предостерёг её", — сказал он. Главнокомандующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен тоже оказался в неведении.
Напомним, премьер-министр Финляндии посетила Киев, где встретилась с украинским президентом. Специально для неё даже устроили "траурное шоу" — в столице Незалежной прошла масштабная церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи (один из лидеров "Правого сектора"*), который погиб под Артёмовском 7 марта. Санна Марин в ходе поездки заявила Владимиру Зеленскому, что Финляндия может обсудить передачу ВСУ истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.
* Запрещённая в России экстремистская организация.