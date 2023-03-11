Обещание премьера Финляндии Зеленскому вызвало недоумение у президента и министра обороны

Президент Финляндии Саули Ниинистё и министр национальной обороны Антти Кайкконен удивлены обещанием премьер-министра страны Санны Марин отправить на Украину списанные истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. По их словам, данное решение властями не обсуждалось.

"Этот вопрос ни с кем не обсуждался", — сказали в канцелярии президента Саули Ниинистё агентству новостей STT .

Аналогичное недоумение испытал министр обороны Финляндии, который признался, что Марин не говорила с ним об этой идее заранее. "Я бы предостерёг её", — сказал он. Главнокомандующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен тоже оказался в неведении.