Премьер Финляндии Марин допустила поставки истребителей Hornet Украине
Финляндия может обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые начали выпускать ещё в 1970-х годах. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в ходе визита в Киев.
"Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая для этого потребуется подготовка", — приводит её слова Yle.
Премьер также отметила, что переговоры по этому вопросу в настоящий момент находятся на ранней стадии. При этом она добавила, что для решения ситуации необходимо "широкое международное сотрудничество".
Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Киев, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Специально для неё даже устроили "траурное шоу" — в столице Незалежной прошла масштабная церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи (один из лидеров "Правого сектора"*), который погиб под Артёмовском 7 марта. Зеленский с гостьей даже посетили панихиду по националисту. Кстати, в ходе беседы с Марин он успел пожаловаться, что страны ЕС и НАТО помогают Киеву, но не от всей души.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO