Премьер Финляндии Марин допустила поставки истребителей Hornet Украине

Финляндия может обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые начали выпускать ещё в 1970-х годах. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в ходе визита в Киев.

"Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая для этого потребуется подготовка", — приводит её слова Yle.

Премьер также отметила, что переговоры по этому вопросу в настоящий момент находятся на ранней стадии. При этом она добавила, что для решения ситуации необходимо "широкое международное сотрудничество".