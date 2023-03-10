Зеленский пожаловался, что страны ЕС и НАТО помогают Киеву не от всей души

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил некоторые страны Запада в формальной помощи Киеву, тогда как на обходе антироссийских санкций они зарабатывают миллиарды долларов. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в украинской столице.

"С одной стороны, поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов. И по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с РФ. Это касается многих стран, даже тех, кто входит в Евросоюз или является членом НАТО", — пояснил он.