Адвокаты указали на ошибки в европейских санкциях против России

Около 16 юристов, которые представляют интересы физлиц и юрлиц из России, направили письмо в Еврокомиссию и Совет ЕС. Они обозначили ошибки, допущенные властями Евросоюза при введении противороссийских санкций. Цель — добиться снятия части из них. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Среди юристов упоминается Аарон Басс, представляющий интересы в том числе Петра Авена, Германа Хана. А ещё Уильям Жюлье, который представляет интересы Фархада Ахмедова.

"Многие лица были занесены в чёрный список исключительно на основании информации в общедоступных источниках, полученных с помощью простого поиска в Google, включая сомнительные статьи в онлайн-таблоидах или анонимных блогах", — сказано в письме.

Адвокаты подчеркнули, что инструмент по пересмотру санкционного списка приводит только к незначительным изменениям, ведь с весны прошлого года всего троих исключили из него — и то потому, что один умер. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что все решения о введении новых санкций лежат на государствах-членах и принимаются единогласно, а обсуждения строго конфиденциальны.