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17 февраля, 10:59

Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро

Еврокомиссар Рейндерс: Более 21 млрд евро российских компаний и олигархов уже заморожено

Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на общую сумму 21,5 миллиарда евро. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Он уточнил, что в странах ЕС продолжается работа по поиску и заморозке российских ресурсов. Параллельно Брюссель подбирает "юридическую формулу", которая позволит передать все эти средства Украине.

"К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 миллиарда евро российских компаний и олигархов", — приводит слова Рейндерса ТАСС.

Минюст Швейцарии отказался конфисковать активы простых россиян

Минюст Швейцарии отказался конфисковать активы простых россиян

Ранее во Франции признали сложности с передачей Украине замороженных российских активов. На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, но их нельзя конфисковать без судебного решения.

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Shutterstock

Марина Калегина
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    Комментарий

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    Андрей Кольцовсегодня в 11:47

    На западе остались одни идиоты, если ждут революции в стране где они же сами тупо отняли деньги у более чем 5 млн частных инвесторов, у всех практически олигархов и еще в догонку забрали средства банков, ЦБ и государства! Да в нашей стране не осталось хоть какой-либо группы людей поддерживающей запад. Это каким надо быть тупоголовым, чтобы хоть чего-то хорошего ожидать от ограбленных ими жителей России? То самое, от чего бежало столько поколений россиян заграницу раньше, эти придурки устроили своими собственными руками сейчас и даже не прятались! Да ... запад деградировал, демократия в опасности и выборы там никому уже не помогут вернуть пересохшие мозги

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