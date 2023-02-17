Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро
Еврокомиссар Рейндерс: Более 21 млрд евро российских компаний и олигархов уже заморожено
Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на общую сумму 21,5 миллиарда евро. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Он уточнил, что в странах ЕС продолжается работа по поиску и заморозке российских ресурсов. Параллельно Брюссель подбирает "юридическую формулу", которая позволит передать все эти средства Украине.
"К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 миллиарда евро российских компаний и олигархов", — приводит слова Рейндерса ТАСС.
Ранее во Франции признали сложности с передачей Украине замороженных российских активов. На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, но их нельзя конфисковать без судебного решения.
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