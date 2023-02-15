Минюст Швейцарии отказался конфисковать активы простых россиян
Минюст Швейцарии счёл конфискацию частных российских активов противоречащей конституции
Конфискация частных российских активов противоречила бы конституции Швейцарии и действующему правовому порядку. С такой позицией выступило Министерство юстиции и полиции страны, следует из заявления швейцарского правительства.
Поводом для публикации данного заявления послужил ряд международных предложений об использовании замороженных российских активов для восстановления инфраструктуры Украины. На этом фоне правительство Швейцарии обратилось за разъяснениями, чтобы проверить легитимность данных действий.
"Рабочая группа под руководством Министерства юстиции и полиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвёт федеральную конституцию и существующий правовой порядок", — следует из заявления.
Вместе с тем несколько дней назад швейцарские власти в качестве новых санкций против России заблокировали российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Ранее также стало известно, что банк Швейцарии Credit Suisse заморозил более 19 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам РФ, что составляет около трети всех активов россиян в стране.
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