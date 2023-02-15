Минюст Швейцарии отказался конфисковать активы простых россиян

Конфискация частных российских активов противоречила бы конституции Швейцарии и действующему правовому порядку. С такой позицией выступило Министерство юстиции и полиции страны, следует из заявления швейцарского правительства.

Поводом для публикации данного заявления послужил ряд международных предложений об использовании замороженных российских активов для восстановления инфраструктуры Украины. На этом фоне правительство Швейцарии обратилось за разъяснениями, чтобы проверить легитимность данных действий.

"Рабочая группа под руководством Министерства юстиции и полиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвёт федеральную конституцию и существующий правовой порядок", — следует из заявления.