Папа римский принял в Ватикане Зеленского

Папа римский Франциск принял 13 мая на аудиенции украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила служба печати Святого престола. Там уточнили, что их встреча длилась 40 минут.

Стороны обменялись подарками. Папа римский подарил президенту Украины скульптуру с веточкой мира, а тот преподнёс изображение Богоматери, которое нарисовано на пуленепробиваемой пластине.

Отметим, что Зеленский встретился с папой римским впервые с начала эскалации конфликта на Украине в феврале 2022 года. Ранее они встречались в феврале 2020 года. Тогда Зеленский попросил папу римского о помощи в освобождении пленных украинцев.