Зеленский после Италии отправится в Германию за наградой
DPA: Зеленскому 14 мая вручат в Германии премию Карла Великого
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 14 мая в Германии вручат премию Карла Великого. Об этом заявило немецкое информационное агентство DPA.
Такая премия присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Среди её лауреатов — бывший британский премьер Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.
Напомним, о возможной поездке Владимира Зеленского в Германию за премией Карла Великого стало известно в начале апреля. По данным СМИ, на церемонии может присутствовать Олаф Шольц. При этом в Бундестаге раскритиковали присуждение Зеленскому премии.
Getty Images / Antonio Masiello