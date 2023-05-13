Зеленский после Италии отправится в Германию за наградой

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 14 мая в Германии вручат премию Карла Великого. Об этом заявило немецкое информационное агентство DPA.

Такая премия присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Среди её лауреатов — бывший британский премьер Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.