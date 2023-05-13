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13 мая, 13:24

Зеленский после Италии отправится в Германию за наградой

DPA: Зеленскому 14 мая вручат в Германии премию Карла Великого

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 14 мая в Германии вручат премию Карла Великого. Об этом заявило немецкое информационное агентство DPA.

Такая премия присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Среди её лауреатов — бывший британский премьер Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.

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Напомним, о возможной поездке Владимира Зеленского в Германию за премией Карла Великого стало известно в начале апреля. По данным СМИ, на церемонии может присутствовать Олаф Шольц. При этом в Бундестаге раскритиковали присуждение Зеленскому премии.

Обложка ©

Getty Images / Antonio Masiello

Никита Осипов
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